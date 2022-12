LA DENUNCIA

Hanno accompagnato nel primo pomeriggio di ieri la madre di 79 anni al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo per una radiografia al polso dopo una caduta a casa. Lasciata al pronto soccorso è sparita attorno alle 18 ed è stata ritrovata dalla polizia la sera in via Monfenera che vagava al freddo.

Il racconto della figlia

“Mia madre. – racconta la figlia – è affetta da demenza senile documentata da regolare specialista pertanto abbiamo richiesto al personale in accettazione dietro regolare tampone Covid di poter accompagnare la mia mamma nella struttura in attesa che venisse visitata. Questa richiesta è stata negata per ben tre volte. Alle 18 siamo state contattate dal medico per comunicarci che la mia mamma era sparita dall’interno del pronto soccorso. Nessuna spiegazione plausibile ci è stata data da gli operatori ospedalieri, nessuna forma di aiuto dalla struttura stessa e abbiamo altresi’ richiesto di visionare le telecamere di sorveglianza ma anche questa operazione sembre essere difficile”.

I familiari hanno presentato denuncia in questura di Palermo. “Mia madre – aggiunge la figlia – è stata ritrovata alle ore 22:38 in via Monfenera al civico 140 dalla polizia di Stato. Desidereremmo comunque sensibilizzare l’opinione pubblica che la scomparsi di un’anziana (con demenza senile certificata) dall’interno di un pronto soccorso e sotto la custodia degli operatori ospedalieri non è ammissibile”. Abbiamo chiesto una replica su quanto avvenuto all’ospedale e attendiamo risposta.

Il precedente

C’era stato un caso simile qualche tempo fa, quando un uomo di 85 anni di San Cataldo era scomparso mentre si trovata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove era giunto qualche ora prima per un malore accompagnato da un parente. Qui i sanitari lo avevano già preso in carico. Attorno alle 5.30 è uscito dall’ospedale e non ha fatto più ritorno. L’uomo, in stato confusionale, era stato poi per fortuna ritrovato. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di San Cataldo. L’anziano si era allontanato dal pronto soccorso in ciabatte, pantaloni e camicia bianca.