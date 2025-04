E’ stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali una 77enne in via Isidoro Carini a Palermo. La donna, L.F si trova nel reparto di rianimazione all’ospedale Villa Sofia: la prognosi è riservata. Ad investire l’anziana sarebbe stata un’altra donna di 48 anni R.C. a bordo di una Renault Twingo che proveniva da via Libertà. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

Incidente mortale a Palermo

Un’altra mattina di sangue per le strade di Palermo. Un incidente mortale è avvenuto lo scorso 2 aprile all’incrocio tra via Gaetano La Loggia e via Bruna Boldrini. La vittima è Maria Antonietta La Mantia, 67 anni: è stata investita da un autocarro e, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, è deceduta all’ospedale Civico a causa della gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, la donna stava attraversando la strada con delle buste della spesa quando è stata colpita da un autocarro Renault Track, impegnato nel trasporto di motocicli. Il mezzo pesante l’ha trascinata per alcuni metri causandole gravi ferite.

L’automobilista rischia l’omicidio stradale

Alla guida del camion c’era un uomo di 51 anni, identificato con le iniziali N.C, che ora rischia di essere accusato di omicidio stradale. Su disposizioni del magistrato, sonno stati disposti esami per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti da parte dell’uomo.