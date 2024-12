Sabato l'incidente

E’ iniziata l’osservazione per stabilire la morte cerebrale di Domenico Vitale, 27 anni di Villafrati, uno dei giovani coinvolti sabato all’alba nell’incidente stradale sulla Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta.

Bisognerà attendere sei ore

I medici dell’ospedale Civico della rianimazione dovranno attendere sei ore. Nell’incidente sono morti sul colpo Salvatore Ruben Saccio di 27 anni e Samuele Cusimano di 21 anni entrambi di Villafrati. Oggi il sindaco di Villafrati Franco Agnello ha proclamato il lutto cittadino e saranno celebrati i funerali nel pomeriggio per Samuele Cusimano. Per i funerali di Ruben Saccio si dovrà attendere l’autopsia che sarà eseguita nel reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.

Villafrati saluta Samuele Cusimano, oggi pomeriggio i funerali

Villafrati si prepara a salutare per l’ultima volta Samuele Cusimano, uno dei due giovani morti nel tragico incidente sulla statale Palermo-Agrigento. I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa della Santissima Trinità. In paese, il dolore si fa sentire ovunque.

Indetto il lutto cittadino dal sindaco

Il primo cittadino Franco Agnello ha indetto il lutto cittadino. Le bandiere del Comune saranno esposte a mezz’asta e tutte le luminarie natalizie verranno spente. Sono stati anche sospesi gli eventi programmati nel catellone delle feste. Per Ruben Saccio, invece, bisognerà attendere che venga eseguita l’autopsia prima che si possa procedere con le esequie: “Appena possibile proclameremo il lutto cittadino anche per lui nel giorno in cui gli daremo l’ultimo saluto”, ha detto il sindaco Agnello.

Un minuto di silenzio nelle scuole e durante il consiglio comunale

Durante il prossimo consiglio comunale verrà osservato un minuto di silenzio, così come negli istituti scolastici, dove alunni e insegnanti dell’Istituto comprensivo Beato Don Pino Puglisi ricorderanno i due ex alunni. “Ogni persona lascia una traccia di sé che non va del tutto via – scrive un utente in un post social – poiché continua a vivere nel ricordo di coloro che hanno percorso un tratto di vita insieme. Per tale ragione la memoria di Ruben e Samuele continuerà a vivere nel ricordo di ciascuno di noi”. Mentre il paese piange Samuele e Ruben, tiene il fiato sospeso per Domenico Vitale, 27 anni, che lotta tra la vita e la morte all’ospedale Civico di Palermo. Da poco il giovane era diventato insegnante di educazione fisica, coronando il proprio sogno. attorno ai genitori, il padre è un dipendente della Provincia e la mamma impegnata al comune – si sono stretti in migliaia, sui social si moltiplicano i messaggi di speranza.

