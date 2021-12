Indaga la polizia

Una donna è stata trovata morta in casa in via Nicolò Spedalieri a Palermo. A lanciare l’allarme sarebbe stata una vicina di casa che non aveva notizie di Silvana Orlando, 66 anni.

I vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la donna riversa per terra morta. I sanitari del 118 hanno chiamato la polizia. Sono in corso indagini per accertare le cause della morte.

Da una prima ricostruzione pare che la donna sia rimasta vittima di un incidente domestico. Potrebbe essere caduta in casa e morta per la copiosa perdita di sangue. Il marito non era in casa quando è successo l’incidente.