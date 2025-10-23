Palermo ritrova finalmente la sua “porta – sud”

Decenni di attese, cantieri fermi e ostacoli burocratici, ma finalmente la città di Palermo festeggia la riapertura dello svincolo autostradale “Brancaccio – Forum Porta Sud”, un’infrastruttura che collega l’autostrada A19 alla zona industriale e al porto, e che rappresenta un nodo cruciale per la mobilità urbana e lo sviluppo economico locale.

Inaugurazione ufficiale sabato 25 ottobre

La cerimonia di apertura si terrà sabato 25 ottobre alle ore 11:00, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore comunale alle Opere pubbliche Salvatore Orlando. La messa in esercizio dell’opera segna la fine di un lungo iter tecnico-amministrativo, reso ancora più complesso dalla necessità di bonificare l’area da rifiuti pericolosi, tra i quali anche il pericoloso amianto.

Un’opera simbolo di rinascita urbana

Il progetto risale agli anni ’80 e rimase bloccato dagli anni ’90, rappresentando uno dei tanti, troppi simboli delle incompiute palermitane. Oggi, grazie all’intervento delle istituzioni e alla pressione dei cittadini, l’opera viene finalmente restituita alla città. «Dopo oltre 30 anni di attese, stop, cantieri fermi e carte bollate… Palermo ce l’ha fatta!» – ha commentato l’assessore Orlando.

Benefici per la città

L’apertura dello svincolo, oltre a migliorare sensibilmente il traffico urbano, faciliterà l’accesso alla zona commerciale del Forum, alleggerendo la pressione sulla viabilità interna. Potrà rappresentare inoltre, un’opportunità di rilancio economico dell’area industriale di Brancaccio, potrà rafforzare il collegamento con il porto e favorire lo sviluppo logistico e commerciale della città. La riapertura dello svincolo Brancaccio-Forum non è solo un evento infrastrutturale, ma un momento di riscatto per Palermo, una città che ha saputo superare ostacoli e ritardi per riconquistare un’opera fondamentale.

Un’opera simbolo dell’assurdo

Lo svincolo, pensato negli anni ’80 per collegare l’autostrada A19 alla zona industriale e commerciale di Brancaccio, è rimasto incompiuto per decenni. I lavori, iniziati e interrotti più volte, sono diventati il simbolo dell’inefficienza amministrativa e della paralisi infrastrutturale che ha afflitto Palermo. «Ci sono voluti trent’anni per fare quello che altrove si realizza in sei mesi», hanno commentato alcuni cittadini della zona. L’area dello svincolo è stata per anni una discarica abusiva, con rifiuti pericolosi da bonificare prima di poter riprendere i lavori. A questo si sono aggiunti ricorsi, varianti progettuali, mancanza di fondi e una burocrazia che ha trasformato un’opera semplice in un labirinto amministrativo. Da sabato lo svincolo sarà finalmente operativo, ma l’inaugurazione deve essere anche un’occasione per riflettere su come sia possibile che una città come Palermo debba attendere tre decenni per un’infrastruttura essenziale.