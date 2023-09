Niente caldo da bollino giallo ma c'è peallerta arancione sul rischio incendi

La Sicilia è ancora stretta nella morsa del caldo con temperature altissime ed oltre 40 roghi attivi ma sabato 23 settembre il clima dovrebbe cambiare. Sono attese, infatti, piogge e temporali con allerta gialla nel Palermitano e nel Messinese ma sono attese precipitazioni anche nel Catanese, Agrigentino e Catanese. Lo indica l’avviso 23265 della protezione civile regionale sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Previste precipitazioni, temperature in calo

Nella nota si fa riferimento a precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”

Viene indicato anche un generale calo delle temperature massime.

Mari molto mossi e raffiche di burrasca

La situazione di mari e venti è invece la seguente: Mari Molto mossi lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno; localmente molto mosso lo Ionio. Venti: Forti occidentali, con locali raffiche di burrasca.

Preallerta arancione sul rischio incendi

Rimane tuttavia la preallerata arancione in tutta l’isola sul rischio incendi come indica la nota diramata dalla protezione civile regionale 213 sul rischio incendi ed ondate di calore.

Pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani, bassa nelle altre sei province.

Nessun bollino giallo previsto per il 23 settembre

Nessun bollino giallo a Palermo, Catania e Messina con temperature massime percepite rispettivamente di 32, 33 e 36 gradi. Ancora molto caldo, dunque nel capoluogo etneo ma senza lo status di bollino giallo.

La Sicilia brucia ancora, più di 40 incendi in tutta l’Isola

Intanto la Sicilia brucia ancora una volta. Una regione dove appena tira vento di scirocco e caldo, diventa un inferno dantesco, tra incendi, fiamme e paura. Sono 44 gli incendi che stanno venendo impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile in tutta l’isola.

Otto sono nel messinese a Tripi, in contrada Collaina Soprana, a Tusa nel campo sportivo, a Barcellona Pozzo di Gotto in contrada Zigari, a Ficarra, a Fondachelli Fantina, a Messina a Campo Italia, a Militello Rosmarino in contrada Scurzi, Monforte San Giorgio, a Sinagra in contrada Candelora.

Roghi anche a Palermo a Caltavuturo contrada Favarella, a Carini in contrada Lo Zucco, a Contessa Entellina in contrada Miccina, le fiamme stanno circondando anche Misilmeri, nell’agrigentino a Palma di Montechiaro in contrada Capreria, a Sambuca di Sicilia contrada Arancio Lucca Sicula in contrada Salina, a Siculiana nei pressi del ristorante Liolà. Nel nisseno a Bompensiere in contrada strada Milena, nel catanese a Biancavilla in contrada Gelso a Bronte in strada statale 284 nella occidentale Etnea, a Padera in contrada Monte Troina, Vizzini in contrada Rocca, a Castiglione di Sicilia in contrada Monte Colla, nell’ennese ad Aidone.