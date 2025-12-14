Doppia azione criminale nel cuore del centro cittadino, dove si sono registrati due furti con “spaccata” nella stessa notte. Gli obiettivi dei malviventi sono stati un ristorante di sushi e un esercizio commerciale che vende bigiotteria, entrambi colpiti con la medesima tecnica.
I ladri sono entrati in azione dapprima nel locale Koy Sushi Creative, situato in piazza San Francesco di Paola. Qui, i malviventi hanno infranto la vetrina del ristorante, causando non solo il furto, ma anche ingenti danni agli arredi interni.
Stessa sorte è toccata a una bigiotteria in via Valerio Villareale, di fronte alla clinica Candela. Anche in questo caso, i ladri hanno agito con violenza per penetrare nel negozio. Dalle prime ricostruzioni, i malviventi si sono portati via oggetti esposti in vetrina e il registratore di cassa.
Le indagini sui due episodi sono condotte dalle forze dell’ordine. Al momento, si sta procedendo all’acquisizione e all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate, un elemento chiave per risalire all’identità e agli autori dei colpi.
