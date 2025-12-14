I colpi in piazza San Francesco di Paola e in via Valerio Villareale

Doppia azione criminale nel cuore del centro cittadino, dove si sono registrati due furti con “spaccata” nella stessa notte. Gli obiettivi dei malviventi sono stati un ristorante di sushi e un esercizio commerciale che vende bigiotteria, entrambi colpiti con la medesima tecnica.

I ladri sono entrati in azione dapprima nel locale Koy Sushi Creative, situato in piazza San Francesco di Paola. Qui, i malviventi hanno infranto la vetrina del ristorante, causando non solo il furto, ma anche ingenti danni agli arredi interni.

Stessa sorte è toccata a una bigiotteria in via Valerio Villareale, di fronte alla clinica Candela. Anche in questo caso, i ladri hanno agito con violenza per penetrare nel negozio. Dalle prime ricostruzioni, i malviventi si sono portati via oggetti esposti in vetrina e il registratore di cassa.

Le indagini sui due episodi sono condotte dalle forze dell’ordine. Al momento, si sta procedendo all’acquisizione e all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate, un elemento chiave per risalire all’identità e agli autori dei colpi.