Una serata di festa e confronto politico si è trasformata in tragedia a Misilmeri, dove la comunità locale è sotto shock per la prematura scomparsa di un noto esponente del tessuto produttivo della zona. Antonino Rattenuti, imprenditore di trentotto anni di una storica impresa di uova del territorio, ha perso la vita improvvisamente durante un evento pubblico. Rattenuti molto amato in paese era anche presidente della Misilmeri Calcio che era arrivata nel campionato di eccellenza.

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La tragedia si è consumata all’interno di una nota sala trattenimenti del paese, dove era in corso un comizio elettorale organizzato per presentare la candidatura di una professionista locale alle prossime consultazioni. L’atmosfera di entusiasmo si è spezzata in pochi istanti quando l’uomo, che si trovava nel locale insieme alla propria famiglia per assistere all’incontro, ha accusato un malore improvviso e violento che non gli ha lasciato scampo.

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I soccorsi dei medici e del 118

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Il dramma si è svolto sotto gli occhi terrorizzati dei presenti e dei familiari dell’imprenditore. Tra il pubblico in sala era fortunatamente presente un medico che si è reso immediatamente conto della gravità della situazione e si è precipitato a prestare i primi soccorsi. Il professionista ha tentato disperatamente di rianimare l’uomo e di stabilizzare i parametri vitali in attesa del personale sanitario, mentre la macchina delle emergenze si metteva in moto.

​La centrale operativa del 118, allertata dai testimoni sotto shock, ha inviato sul posto due ambulanze a sirene spiegate. Vista la criticità delle condizioni del trentottenne, è stato richiesto anche l’intervento urgente dell’elisoccorso, che è atterrato nei pressi della struttura per velocizzare il trasferimento in ospedale.

Il tragico epilogo

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Nonostante la rapidità dei soccorsi e i ripetuti tentativi di rianimazione cardio-polmonare proseguiti da parte del personale medico delle ambulanze, ogni sforzo è risultato purtroppo vano. Per Antonino Rattenuti non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, lasciando nello sconforto più totale i familiari e l’intera comunità di Misilmeri, legatissima alla figura del giovane e stimato lavoratore.