Una giovane di 31 anni è morta questo pomeriggio mentre si trovava in bici in via Giulio Bonafede una traversa di via Leonardo da Vinci a Palermo.

Laura Spatola si trovava a bordo della bici quando si è sentita male ed è caduta. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale.

E’ intervenuto anche il medico legale. Dopo l’ispezione sul corpo della giovane la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

Donna trovata morta a Caccamo in giardino

Una donna di 63 anni è stata trovata morta questa mattina in un giardino in contrada Corvo a Caccamo.

A chiamare i soccorsi è stata la vicina di casa che vedeva la donna distesa per terra e non dava segnali di vita.

L’ha chiamata più volte, ma la donna non rispondeva. Antoninette Genon è morta per arresto cardiocircolatorio. Sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanze e hanno constatato la morte.

Dopo l’ispezione sul corpo della donna la salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.