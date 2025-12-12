Un giovane di ventotto anni, Angelo Piazza di Porto Empedocle, è morto annegato la scorsa notte in circostanze ancora in fase di accertamento mentre si trovava in mare per pescare polpi. La tragedia ha scosso la comunità della cittadina agrigentina.

La salma del giovane è stata recuperata ed è stata immediatamente sottoposta a una primissima ispezione cadaverica da parte del medico legale.

I Carabinieri stanno conducendo le indagini sull’accaduto in coordinamento con il sostituto procuratore di turno. Secondo le prime ricostruzioni, il ventottenne si sarebbe sentito male mentre era intento alla battuta di pesca, perdendo l’equilibrio e cadendo in mare, dove purtroppo ha trovato la morte per annegamento. Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica degli eventi che hanno portato al tragico decesso.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di turno, e condotte dai Carabinieri, proseguono per accertare con esattezza le cause del decesso di Angelo Piazza, il ventottenne annegato la scorsa notte mentre era impegnato in una battuta di pesca ai polpi.

La salma è stata sottoposta a una prima ispezione cadaverica, ma non risultano ancora pubblici i risultati di eventuali ulteriori esami disposti dall’Autorità Giudiziaria. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti rimane quella del malore improvviso che avrebbe colpito il giovane mentre pescava, causandone la caduta in mare e il conseguente annegamento.