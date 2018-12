Dramma in via Principe di Scordia a Palermo. Un operaio della Rap Pasquale Maiorana di 55 anni è morto mentre stava spazzando le strade. L’operatore ecologico ha accusato un malore, si è accascia davanti alla porta di un panificio e muore con la sua divisa addosso.

LA tragedia al Borgo dove questa mattina, all’incrocio tra via Principe di Scordia e via Principe di Belmonte, è deceduto un operatore ecologico della Rap di 55 anni.

A prestargli i primi soccorsi alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 113 e chiesto l’intervento di un’ambulanza.

All’arrivo dei sanitari del 118, però, per il lavoratore della Rap non c’era ormai più nulla da fare. Mentre alcuni agenti hanno bloccato l’accesso alla strada, altri sono rimasti vicino al corpo 55 anni enne, circondato da amici a parenti in lacrime.

Prima della restituzione della salma alla famiglia è stato richiesto l’intervento del medico legale per l’ispezione sul corpo. Da accertare le cause della morte.

Il cordoglio alla famiglia da parte del sindacato del Csa.

(Foto Fabrizio Caravello)