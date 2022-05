Soccorso dai sanitari del 118

Dramma allo Zen. Un uomo in via Ignazio Mormino, nel quartiere Zen, a Palermo. Saro (così si faceva chiamare) Tornatore, di circa 70 anni, è morto improvvisamente dopo – secondo quanto si è appreso – essere andato in farmacia per prendere le solite medicine.

L’uomo non appena uscito dall’esercizio commerciale si stava incamminando verso casa ma, una volta arrivato in prossimità del fruttivendolo, si è accasciato per terra ed è morto.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’uomo, ex lavoratore delle ferrovie, in zona era conosciuto e voluto bene da tutti. Una persona per bene e rispettosa, come pochi.