Drammatica domenica nel mare siciliano. Le condizioni meteo, il mare agitato e le forti correnti hanno provocato la morte per annegamento di tre persone, ieri in Sicilia. Le vittime erano originarie di Favara, di Petrosino e Vittoria.

A Realmonte muore un insegnante

A Realmonte ha perso la vita, Gaspare Alessi, di 58 anni, deceduto per annegamento al lido Rossello. Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Siculiana e gli operatori del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento.

A Marsala la vittima una donna

Nel mare di fronte il litorale sabbioso tra Marsala e Petrosino, è morta annegata, invece una donna di 65 anni. Le forti correnti che spingevano verso il largo non le hanno dato scampo. Non è più riuscita a tornare a riva, ingoiando tanta acqua salata. Era in un tratto di spiaggia dove non c’è servizio di salvataggio con bagnini. E questo potrebbe essere stato fatale. Pare che dopo essere entrata in acqua con due bambini, forse nipoti, la donna abbia avuto insormontabili difficoltà per ritornare a riva a causa delle forti correnti, tipiche soprattutto del tratto di costa fra il lido Signorino (Marsala) e la zona di torre Sibiliana (Petrosino).

Ad accorgersi della tragedia che si stava consumando in acqua sono stati alcuni bagnanti, che per tentare di soccorrere la 65enne, ma per non essere a loro volta trascinati al largo dalla furia del mare, hanno dovuto fare una lunga «catena umana». Tenendosi per mano, quindi, sono riusciti ad arrivare fin dove era la donna in preda ai flutti e l’hanno riportata a riva.

Ma ormai per lei era troppo tardi. Neppure gli operatori sanitari del 118, infatti, nel frattempo avvertiti, sono riusciti a rianimarla, nonostante tutti i tentavi effettuati. E quando ormai è stato constatato il decesso, il corpo è stato coperto da un telo. Sul posto sono, poi, arrivati i carabinieri e il medico legale. La donna annegata ieri è già la terza persona deceduta in mare, questa estate, lungo le coste del Marsalese.

A Vittoria un ragazzo di 17 anni

Ieri un ragazzo di 17 di Vittoria, Alex Capuzzello, è morto annegato nel pomeriggio nella frazione di Scoglitti. Il giovane si era allontanato dalla riva assieme a due amici e non è riuscito a rientrare a riva, intrappolato nella risacca. I bagnini in servizio sulla riviera Lanterna, sono riusciti a trarre in salvo due dei ragazzi; il terzo è stato raggiunto da un gommone ma era privo di sensi. A terra i soccorsi erano stati già allertati; il 17enne è deceduto, nonostante i tentativi di rianimarlo.