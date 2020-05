Le indagini

Drammatico incidente in via Guglielmo il Buono a Palermo. Un motociclista è finito su un’auto parcheggiata. L’impatto è stato violentissimo all’altezza del civico 33. Il giovane alla guida e il passeggero sono finiti per terra e la moto distrutta.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Gennaro C. di 28 anni al’ospedale Civico, mentre Nicola C. al Policlinico.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale. Si sta cercando di comprendere le responsabilità dello scontro.