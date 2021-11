Intervento del 118

E’ di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri all’incrocio tra via Bernini e viale Regione Siciliana a Palermo. Un incidente ha coinvolto due giovani che si trovavano a bordo di una Kawasaki.

Il giovane di 19 anni A.A.G. è stato soccorso dai sanitari 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, la giovane a bordo con lui è stata trasportata all’ospedale Civico. Le loro condizioni sono gravi.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità. Da verificare se qualche automobilista abbia tagliato la strada alla moto o se il motociclista sia finito per terra da solo per una manovra errata.