Drammatico incidente stradale lungo la via Palermo di Terrasini. Due giovani a bordo di una Citroen C3, per cause ancora da accertare, intorno alle 3 sono andati a schiantarsi contro un muro, all’incrocio di via Renato Guttuso, nei pressi del locale Liceo Linguistico.

I ragazzi, D.P. di 22 anni che era alla guida dell’utilitaria e il passeggero C.S. di 20 anni, entrambi di Cinisi, si trovano ricoverati in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove li hanno trasportati due ambulanze del 118 giunte sul posto insieme ai carabinieri.

“Questa notte due ragazzi, Domenico e Cristian, hanno avuto un bruttissimo incidente in via Palermo in prossimità del Liceo linguistico – dice il sindaco Giosué Maniaci – Nel seguire con apprensione l’evolversi delle loro condizioni, vogliamo stringerci tutti come comunità alle famiglie sperando e pregando che tutto possa risolversi per il meglio”.

Riservata sulla vita per il conducente dell’autovettura che oltre a fratture multiple in varie parti del corpo, nello schianto ha subito un fortissimo trauma cranico, al punto da spingere i medici del nosocomio palermitano ad intervenire chirurgicamente d’urgenza in nottata. Attualmente il giovane è in stato di coma.

Delicate le condizioni anche dell’altro ragazzo di Cinisi che nell’impatto ha subito fratture al bacino, alle costole e in altri arti; in coma farmacologico, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della locale stazione. E’ toccato a loro, dopo avere prestato soccorso, eseguire i rilievi di rito lungo la via Palermo per stabilire cosa possa essere accaduto.

I due giovani stavano facendo rientro verso casa dopo aver trascorso la serata a Terrasini. Mentre percorrevano probabilmente a velocità sostenuta la via Palermo in direzione Cinisi, per cause ancora da accertare, il 22 enne alla guida della Citroen C3 avrebbe perso il controllo del mezzo nell’abbordare una curva, finendo la corsa contro un muro. Secondo alcune indiscrezioni lo schianto sarebbe stato violentissimo. La parte anteriore dell’auto si sarebbe accartocciata. Da qui i gravi traumi e le ferite riportate dai due ragazzi per i quali le due comunità pregano da stanotte affinchè escano vivi da questo terribile incidente.