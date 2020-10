Drammatico incidente davanti al carcere dell’Ucciardone. Il bilancio è pesantissimo. Tre feriti, uno dei quali in “codice rosso“.

In via Piano dell’Ucciardone, in prossimità del carcere si è verificato lo scontro fra due auto. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. La strada è chiusa in entrambe le direzioni.

I tre feriti sono stati soccorsi dal 118, che ne ha trasportato due al pronto soccorso di Villa Sofia ed uno al Civico. Sembravano essere particolarmente critiche le condizioni cliniche di uno dei conducenti.

Sono in corso indagini della sezione Infortunistica per accertare le responsabilità. Non si esclude un sorpasso azzardato, ipotesi al momento non confermata.