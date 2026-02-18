Drammatico incidente sulle strade del Palermitano. Ancora una giovanissima vittima. Un giovane di 20 anni Ignazio Cortese è morto in un incidente stradale nella statale 113 all’altezza di Buonfornello.

Nello scontro tra due auto il giovane ha avuto la peggio. C’è un altro ferito grave in ospedale in codice rosso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere e i sanitari che hanno constatato la morte di Cortese e trasportato in codice rosso il ferito. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale.

La vittima Ignazio Cortese di 20 ani e l’amico viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando sono stati fermati dai carabinieri per un controllo.

Mentre l’auto era ferma in corsia di emergenza una Mercedes l’ha tamponata provocando la morte del giovane e il ferimento del passeggero. Illeso l’automobilista di 26 anni a bordo della Mercedes che ha tamponato la Fiat Panda. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale di Buonfornello.