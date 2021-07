Due feriti trasportati in elisoccorso a Villa Sofia

Gravissimo incidente sulla strada provinciale 1 per Torretta. In uno scontro violentissimo frontale una vettura è finita in un burrone. Dentro pare ci sia una donna soccorsa dai vigili del fuoco.

L’altra vettura ha gli air bag esplosi. Secondo alcuni testimoni l’auto dopo lo scontro avrebbe carambolato più volte nei tornanti finendo poi nel burrone.

Nello scontro ci sarebbero feriti molto gravi, soccorsi dai sanitari del 118 che hanno inviato almeno 4 ambulanze.

Due feriti sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia in elisoccorso.