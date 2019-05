Intervento della polizia stradale

E’ di un ferito grave l’incidente che si è verificato sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione Trapani nei pressi dello svincolo di Villagrazia di Carini.

Un motociclista di 48 anni G.G. è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata.

L’uomo a bordo di un Piaggio Beverly per cause da accertare è finito per terra. Gli agenti della polizia stradale stanno eseguendo le indagini e i rilievi. Da stabilire se a fare cadere la moto sia stato un automobilista.

I sanitari lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Tanta apprensione per parenti e amici.