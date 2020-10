Intervento dei sanitari del 118

Drammatico incidente questa mattina sulla statale 113 nei pressi di Santa Flavia. Nello scontro tra un camion e una moto è rimasto gravemente ferito M.L.P un ragazzo di 15 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato portato dai sanitari del 118 all’ospedale Policlinico. Qui già c’era un altro pedone investito a Palermo in via Eugenio L’Emiro anche lui arrivato in codice rosso.

Sono stati attimi terribili. Il giovane è andato in arresto cardiaco, ma i medici sono riusciti a rianimarlo. Le sue condizioni restano molto gravi.

É in gravi condizioni il ventiseienne termitano coinvolto ieri sera, intorno alle ore 21,15, in un grave incidente stradale, sulla A 19, tra Altavilla Milicia e Trabia.

Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Policlinico di Palermo, dove è in condizioni critiche.

La prognosi è riservata così come non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente.