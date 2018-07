Brutto incidente in cui è rimasto coinvolto l’attore Angelo Faraci tra via Crispi e via Amari. Nell’impatto l’attore a bordo della moto ha avuto la peggio.

E’ stato portato in ospedale al Civico e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Tantissime le attestazioni di solidarietà e affetto per l’attore e regista che ha interpretato diversi ruoli in numerose fiction di successo.

“Purtroppo questa notte il nostro Angelo Faraci – scrive Marika su Facebook – ha avuto un brutto incidente in moto, ora si trova in sala operatoria, sono sicura che se gli diamo forza e coraggio tutti assieme con qualche messaggino allegro, mentre lo stanno operando, diventerebbe più forte.

Sei il nostro Leone, siamo con te, sii forte”.

“Mi dispiace – scrive Lino – ma sono sicuro che Angelo supererà brillantemente questo momento. Forza Angelo, Ti vogliamo bene”.

“Mamma mia – scrive Antonino – Vi siamo tutti vicini!! Angelo è un leone e sicuramente si riprenderà subito!!! Auguroniiiiiiiiiii”.