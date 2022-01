Sono stati eseguiti 440 tamponi nel drive in dell’istituto zooprofilattico a Villa Tasca a Palermo. Sono stati 71 i positivi. Il tasso di positività è del 16%.

Nei drive in dell’Asp di Palermo, in due giorni del primo e del 2 gennaio sono stati eseguiti 1052 tamponi rapidi, 272 positivi (25,86%). Oggi sono in funzione quattro Drive In alla Casa del Sole, Partinico, Cefalù e Termini Imerese. I dati di oggi si conosceranno nelle prossime ore.

“Oltre 400 tamponi con il 16% di positivi. Un risultato che conferma l’importanza dell’iniziativa che ho fortemente voluto della attivazione di un nuovo centro per i tamponi a Palermo che alleggerisce il peso sulla struttura della Fiera del Mediterraneo. Un risultato ancora più importante perché grazie ad un efficiente sistema di prenotazione, ha permesso di evitare lunghe attese e disagi per la circolazione. Un risultato che permette di aumentare anche il numero di prenotazioni che salirà a 700 giornaliere.

L’Istituto zooprofilattico si è confermato, grazie alla importante e veloce collaborazione con la Regione, la struttura del Commissario, il Comune e la Protezione civile, un importante centro per il supporto al sistema sanitario.

L’elevata percentuale di positivi, anche se in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, dimostra che è essenziale proseguire e rinforzare il lavoro di tracciamento che insieme alla vaccinazione di massa è lo strumento essenziale per fermare la diffusione della pandemia”.

E quanto afferma Marianna Caronia, deputata regionale

Ambulanze in coda all’ospedale Civico

Tornano le code davanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. In mattina ci sono state di media cinque ambulanze in fila. Il pronto soccorso in questi giorni di festa ha assistito decine di pazienti positivi al Covid.

L’ospedale Cervello è pieno e così è stato deciso di convertire di nuovo il reparto di malattie infetti dell’azienda sanitaria Arnas in reparto Covid.

Una decisione per cercare di allentare la pressione sul reparto dell’ospedale Cervello che è tornato in questa quarta ondata di nuovo pieno come nei picchi della pandemia.