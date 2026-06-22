Un ingente sequestro di sostanza stupefacente è stato messo a segno nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato. Durante i consueti servizi di vigilanza stradale, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello ha intercettato un carico di dodici chilogrammi di marijuana. La droga viaggiava a bordo di un veicolo con targa estera, fermato per un controllo nei pressi della barriera autostradale.

Al volante del mezzo si trovava un uomo di 56 anni, di nazionalità straniera, che viaggiava in compagnia della moglie. L’atteggiamento della coppia e alcune anomalie hanno spinto i poliziotti ad approfondire l’accertamento.

Il trucco del magnete per azionare il doppio fondo

A fare la differenza è stato l’intuito degli agenti operanti, che hanno deciso di sottoporre l’abitacolo a una perquisizione minuziosa. L’ispezione approfondita ha permesso di scoprire un sofisticato stratagemma utilizzato per eludere i controlli. Lo stupefacente era infatti occultato all’interno di un vano creato artigianalmente al di sotto del sedile del conducente.

Per accedere al nascondiglio era necessaria una procedura ingegnosa: gli indagati utilizzavano un magnete che, passato in un punto specifico vicino alla leva del cambio, attivava un meccanismo di sgancio che sollevava il sedile dal pavimento. Una volta aperto il doppio fondo, i poliziotti hanno recuperato l’intero quantitativo di marijuana.

Arresto e intensificazione dei controlli estivi

L’uomo di 56 anni è stato immediatamente bloccato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto a provvedimento di arresto. La sostanza stupefacente e l’automobile utilizzata per il trasporto sono state poste sotto sequestro.

L’operazione si inserisce in un quadro di monitoraggio più ampio delle principali arterie stradali. Con il sopraggiungere della stagione estiva e il conseguente aumento del traffico automobilistico lungo gli itinerari autostradali, la Polizia Stradale intensificherà la propria presenza sul territorio, pianificando ulteriori servizi mirati al contrasto dei traffici illeciti e alla sicurezza degli automobilisti.