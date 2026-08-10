Proseguono i servizi di controllo del territorio coordinati dai Carabinieri del Gruppo di Monreale per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Nel corso delle ultime operazioni, i militari hanno arrestato due persone e sequestrato complessivamente quasi 40 grammi di droga, insieme a 1.500 euro in contanti ritenuti il frutto dell’attività illecita.

Il primo intervento a Belmonte Mezzagno

A Belmonte Mezzagno, i Carabinieri della Stazione locale, affiancati dalla Sezione Radiomobile, hanno fermato un uomo di 41 anni già noto alle forze dell’ordine. Notando un forte nervosismo durante un normale controllo, i militari hanno deciso di estendere le verifiche alla sua abitazione. Sopra il frigorifero della cucina sono stati trovati un ovulo di cocaina da oltre 20 grammi, due dosi della stessa sostanza pronte per lo spaccio, quattro dosi di hashish, un bilancino di precisione e circa 300 euro.

Lo spaccio a Castelbuono durante l’Ypsigrock

Un secondo intervento è stato eseguito a Castelbuono dai Carabinieri della Stazione cittadina, che hanno arrestato una donna di 40 anni, incensurata e residente a Milano. La donna raggiungeva ogni anno il centro madonita per assistere al festival musicale Ypsigrock. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe approfittato del grande afflusso di turisti e giovani legato all’evento per vendere la sostanza. Durante la perquisizione nella sua abitazione estiva sono stati sequestrati circa 14 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.200 euro in banconote di vario taglio.

Convalidati gli arresti domiciliari

Tutto il materiale sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti di rito. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi gli indagati la misura dei domiciliari.