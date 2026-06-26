Nei giorni scorsi e durante l’ultimo fine settimana, i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio ad ampio raggio. L’azione, supportata dai militari del N.O.R. (sezione operativa e sezione radiomobile) e delle stazioni di Termini Imerese, Trabia, Aliminusa, Sciara e Caccamo, è stata finalizzata a incrementare la sicurezza percepita dai cittadini. I servizi si sono concentrati sia sulla verifica del rispetto delle norme del codice della strada, sia sul contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti.

In totale, le forze dell’ordine hanno identificato 161 persone, controllato 74 veicoli ed elevato 29 contravvenzioni per violazioni stradali, per un importo complessivo di 11.126 euro.

Violazioni al codice della strada e denunce

Il bilancio delle attività sulla rete viaria ha registrato numerose infrazioni di rilievo penale. Tra Termini Imerese e Sciara, nove persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per guida senza patente, reato aggravato in tutti i casi dalla recidiva nel biennio.

Nel comune di Termini Imerese si sono concentrate le sanzioni per la guida in stato di alterazione: quattro automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con conseguente ritiro immediato del documento di guida ai fini della sospensione. Un ulteriore conducente è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento tramite etilometro, subendo il medesimo provvedimento di ritiro della patente.

Sottrazione di beni sequestrati e porto d’armi

A Trabia, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. L’uomo, nominato custode del proprio veicolo dopo un precedente sequestro amministrativo, ha spostato il mezzo dal luogo di custodia stabilito senza la necessaria autorizzazione dell’ufficio di polizia.

A Termini Imerese, invece, i militari della sezione radiomobile hanno intercettato un minorenne di 17 anni. A seguito di una perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo di genere vietato. L’oggetto è stato sequestrato e il ragazzo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, oltre a essere segnalato all’autorità amministrativa per il possesso di alcune dosi di hashish.

Sequestro di profumi falsi e contrasto alla droga

L’attività ha interessato anche il comune di Caltavuturo, dove i carabinieri della stazione locale hanno bloccato un palermitano di 32 anni, sottoposto alla misura dell’avviso orale e con precedenti di polizia. All’interno del bagagliaio della sua auto erano custodite 118 confezioni di profumo di dubbia provenienza, della cui origine l’uomo non ha saputo fornire giustificazioni. Il trentaduenne è stato denunciato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e sanzionato per guida senza patente, con contestuale fermo amministrativo del veicolo.

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, i servizi mirati hanno portato alla segnalazione alla prefettura di Palermo di altre otto persone, trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana destinate all’uso personale.