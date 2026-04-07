Un vasto servizio di controllo del territorio, coordinato dai Carabinieri del Gruppo di Monreale, ha interessato negli ultimi giorni diversi comuni della provincia di Palermo. L’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla sicurezza stradale, si è conclusa con due arresti in flagranza, numerose denunce a piede libero e il sequestro di diverse tipologie di droga e denaro.

A Villabate, l’attenzione dei militari si è concentrata su un 23enne del luogo. Durante una perquisizione domiciliare, il giovane, già noto agli uffici, è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish e di tutto l’occorrente per la suddivisione in dosi e il confezionamento della sostanza. Per lui è scattato l’arresto immediato.

Contemporaneamente, a Bagheria, i Carabinieri hanno sorpreso un 45enne che, nonostante fosse già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, continuava a gestire un’attività illecita all’interno della propria abitazione. L’uomo deteneva circa 100 grammi di hashish, già ripartiti in dosi pronte per essere immesse sul mercato locale. Anche in questo caso è stato eseguito un provvedimento di arresto.

Sempre nel territorio bagherese, un servizio straordinario di perlustrazione notturna, condotto con il supporto della Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, ha portato a una serie di provvedimenti legati alla sicurezza stradale. Tre persone, di età compresa tra i 19 e i 48 anni, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza dopo essere state trovate al volante con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti. Per tutti è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Nella stessa zona, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori poiché trovati con piccole quantità di marijuana, hashish e cocaina.

L’attività dell’Arma ha toccato anche il centro abitato di Cefalù. Nei pressi della stazione ferroviaria, i militari hanno fermato un 22enne trovato in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina e hashish, oltre a bilancini di precisione. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. In un altro episodio verificatosi nella cittadina normanna, un 27enne è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo, in evidente stato di alterazione, si è opposto con minacce ai controlli dei Carabinieri del Radiomobile, rifiutando di fornire le proprie generalità.

Tutto lo stupefacente recuperato durante le diverse operazioni è stato inviato al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per le verifiche tecniche di rito. L’intervento sistematico dei militari nel monrealese conferma l’impegno costante nel monitorare i canali di approvvigionamento della droga e nel garantire la sicurezza della circolazione stradale a tutela della collettività.