Tre arresti dei carabinieri per spaccio di droga, petardi artigianali pronti e furti di energia. E’ il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri lungo le strade dello Zen, in via Montalbo e nel quartiere Sperone.

Durante alcuni controlli in via Agesia di Siracusa, allo Zen, i militari della stazione San Filippo Neri hanno arrestato un 25enne “notato durante la cessione di alcuni involucri – ricostruiscono dal Comando provinciale – agli acquirenti che si sono dileguati dopo aver comprato la droga”.

Per evitare le conseguenze di qualche “visita indesiderata” il giovane avrebbe utilizzato un nascondiglio per la sostanza stupefacente. “Sotto un vaso nelle immediate vicinanze dell’indagato sono state trovate 25 dosi di hashish”, aggiungono dal Comando. La perquisizione ha permesso inoltre di sequestrare 180 euro in contanti.

Nel corso di un’altra attività in via Rocky Marciano, sempre allo Zen, altri equipaggi dei carabinieri hanno sequestrato a carico di ignoti, nelle aree comuni delle insule, 28 dosi tra cocaina e hashish nonché 98 petardi, completi di miccia e senza alcun elemento identificativo, per un peso complessivo di 4,3 chili.

Nel bilancio dei militari dell’Arma rientrano anche le denunce di un 54enne e un diciannovenne, rispettivamente padre e figlio, accusati di furto di energia e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Insieme ai tecnici dell’Enel, infatti, è stato scovato un allaccio abusivo alla rete pubblica mentre, grazie al contributo del cane antidroga Vera, sono stati trovati 27 grammi di hashish e marijuana nella camera da letto del ragazzo.

In viale Giuseppe Di Vittorio, allo Sperone, i militari della stazione di Palermo Villagrazia hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne già sottoposto all’obbligo di presentazione. Il passaggio di una pattuglia avrebbe provocato una reazione sospetta nell’uomo, facendo sorgere il dubbio che potesse nascondere qualcosa. “La perquisizione cui è stato sottoposto – aggiungono dal Comando – ha permesso di trovare all’interno delle tasche dei vestiti 14 dosi tra cocaina e hashish pronte per essere spacciate”.

Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti e disposto per il diciannovenne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per il 25enne e il 45enne, invece, è scattata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con contestuale obbligo di dimora nel comune di residenza. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e inviata al Laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti per le analisi.