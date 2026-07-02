I carabinieri della compagnia di Carini hanno setacciato il territorio insieme al nucleo cinofili di Palermo, agli uomini della compagnia di intervento operativo del dodicesimo reggimento “Sicilia” e ai tecnici dell’Enel. I controlli straordinari, concentrati tra Carini, Terrasini, Capaci e Isola delle Femmine, hanno preso di mira i punti caldi della zona per contrastare la microcriminalità e lo spaccio di droga.

Maltrattava e ricattava i genitori, arrestato un trentottenne

L’intervento più grave ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni di Carini, volto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari: l’indagato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione nei confronti dei propri genitori, vittime di continue violenze e richieste di denaro.

Spaccio, evasioni e alcol al volante

Nel corso delle perquisizioni sono scattate anche quattro denunce a piede libero per giovani tra i 29 e i 32 anni, tutti con precedenti alle spalle. A Partinico, un trentaduenne è stato trovato in casa con diverse dosi di crack e cocaina pronte per lo spaccio. A Carini, un ragazzo di 29 anni è stato sorpreso fuori dall’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari, rimediando una denuncia per evasione. Nei guai sono finiti anche un palermitano di 29 anni, che aveva violato i sigilli di alcuni beni sequestrati che custodiva, e un automobilista carinese di 32 anni, beccato alla guida ubriaco.

Droga nei portafogli e posti di blocco

L’attività di contrasto agli stupefacenti ha portato inoltre alla segnalazione alla prefettura di due consumatori, un trentunenne di Partinico e un ventenne di Palermo, trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Tutta la droga sequestrata durante i blitz è stata inviata ai laboratori del comando provinciale per le analisi chimiche.

Il bilancio finale dell’operazione conta 95 persone identificate e 27 veicoli controllati lungo le strade principali. I carabinieri hanno staccato 7 multe per infrazioni al codice della strada, ritirato una patente e ispezionato 11 locali pubblici della zona, che sono risultati in regola.
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