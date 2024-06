Sequestrati capi contraffatti

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno trovato in un esercizio commerciale a Partinico un chilo e mezzo di hashish e 68 grammi di cocaina nascosta nel controsoffitto. Nel negozio sono stati trovati anche capi di abbigliamento e accessori di alta moda contraffatti. Sono stati sequestrati sia la droga che i vestiti e il titolare è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione e per il commercio di prodotti recanti segni falsi. Il commerciante non ha esibito fatture di acquisto della merce esposta e messa in vendita con prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Il latitante arrestato a Palermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 3 chili e mezzo di cocaina nascosta in un furgone con targa polacca nel corso di un controllo in viale Regione Siciliana. Sono stati arrestati Ondrej Kara, 46 anni, nato in Repubblica Ceca e latitante dal 2020 visto che era stato emesso un mandato di arresto europeo. L’uomo e la donna sono stati portati in carcere. Il gip ha disposto il carcere per l’uomo che si pensava fosse polacco. Nel corso di successivi controlli è emerso che l’uomo era ricercato da 4 anni ed era stato condannato a 13 anni di reclusione per fare parte di un’organizzazione transnazionale di traffico di stupefacenti tra la Repubblica Ceca e la Svizzera. I finanzieri, così, eseguivano il mandato di arresto europeo e lo denunciavano per sostituzione di persona, falsa attestazione di identità, nonché possesso di documenti di identificazione falsi.

Il pusher

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 20enne di origini straniere e residente nel capoluogo etneo, per “detenzione e spaccio di droga”. In particolare, i militari dell’Arma, grazie a mirate attività info-investigative, hanno scoperto che un ragazzo straniero, aveva avviato una fiorente attività di smercio di droga in prossimità di un palazzo di via Capo Passero, facendo la spola tra la strada e l’interno dell’edificio, dove prendeva contatti con automobilisti e persone.