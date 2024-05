I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 39enne e un 52enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 30 chili di hashish. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi della centralissima via Fardella, hanno notato il 39enne, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia che, con atteggiamento sospetto caricava nel cofano della propria autovettura una enorme busta consegnatagli dal 52enne.

La droga anche in casa

I carabinieri hanno così deciso di controllare i due e, in quel frangente, alla vista dei militari, il più giovane dei due ha tentato una fuga a piedi venendo raggiunto dai militari che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto e sequestrato 94 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 10 chili. L’attività è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione del 52enne, situata nelle immediate vicinanze dove era stata parcheggiata l’autovettura, dove sono stati rinvenuti ulteriori 203 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 21 chili. A seguito dell’udienza di convalida entrambi sono stati ristretti presso il carcere di Trapani.

Cocaina a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato D.A. 50enne palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti in via Matteo Sclafani, hanno notato quasi a centro carreggiata, un motoveicolo fermo dinanzi ad una palazzina il cui portone d’ingresso era aperto. Dal condominio è uscito l’uomo che è stato bloccato e controllato. È stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e denaro contante pari a 205 euro. In casa, proprio dall’appartamento da dove era uscito, sono stati trovati 9 panetti di hashish dal peso complessivo di 865 grammi, un ovulo e due involucri della stessa sostanza per un peso pari a circa 100 grammi un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.