I carabinieri della compagnia hanno arrestato tre giovani di 27, 32 e 22 anni per spaccio di droga nei pressi dei locali del centro in provincia di Palermo. I controlli, scattati dalle denunce di diversi residenti, hanno consentito di sequestrare circa 100 grammi tra cocaina, hashish e marijuana e di segnalare al prefetto 9 assuntori.

I giovani sono stati sorpresi mentre cedeva droga ai clienti. Oltre allo stupefacente avevano i soldi frutto dell’attività di spaccio. Anche in casa nel corso della perquisizione sono stati trovati bilancini di precisione e i materiali per confezionare le dosi. Il gip del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.

Le operazioni dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Misilmeri hanno intensificato le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in risposta alle segnalazioni di cittadini e residenti, che indicavano il consumo di droga al dettaglio di alcuni giovani in prossimità della piazza principale del paese ove, soprattutto nel fine settimana, si concentra la movida cittadina per la presenza di alcuni locali.

Solo nell’ultimo periodo infatti, come detto, le attività di controllo hanno consentito di sequestrare circa 100 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, di denunciare 3 persone all’Autorità Giudiziaria per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” e di segnalare all’Autorità prefettizia 9 assuntori.

Lo Scarface di Solarino

Deve essersi sentito come Al Pacino, nel famoso film Scarface, un 49enne siracusano, residente a Solarino, che è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

Coinvolto in una operazione antidroga nel 2022

L’uomo, coinvolto nell’ottobre di 2 anni fa in una indagine antidroga, si trovava, proprio per quella vicenda, ai domiciliari ma nonostante la misura il traffico di stupefacenti non l’avrebbe mai abbandonato.

La vasca idromassaggio

E così, avrebbe ricavato nel suo bagno, in prossimità della vasca da bagno, dotata di idromassaggio, un nascondiglio per occultare la merce. “All’interno del vano di un faretto del controsoffitto del bagno posto sopra la vasca idromassaggio c’erano 5 grammi di crack, suddivisa in 15 dosi preconfezionate” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa che ha condotto l’operazione in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi.

