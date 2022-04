La lotta agli incendi raccontata da Toto Cordaro

Anche i droni saranno schierati per contrastare gli incendi in Sicilia. Lo annuncia a Casa Minutella l’assessore al territorio e all’ambiente della Regione Siciliana, Toto Cordaro. Nel corso del talk show, Cordaro ha anche snocciolato i dati fondamentali: la campagna antincendio in Sicilia costa 260 milioni di euro l’anno. Un dispiegamento di risorse e forze notevoli: oltre al Corpo forestale, per la lotta contro gli incedi si “arruolano” anche i forestali.

2022, sarà estate rovente

Ci attende un’estate rovente e la Regione corre ai ripari. “Quest’anno gli elicotteri in dotazione saranno dieci, più un elicottero in convenzione con i carabinieri”, spiega Cordaro. Novità anche sul fronte del personale impiegato: “abbiamo anche la possibilità di contare su 100 nuovi agenti del Corpo Forestale – continua – grazie alla mobilità interna mentre auspicabilmente a giugno dovrebbero partire i nuovi concorsi che mancano da oltre 30 anni”.

Arrivano i droni antincendio

“Stiamo lavorando anche con una novità assoluta. Dopo il test dell’anno scorso, stiamo acquistando circa 100 droni di ultima generazione che forniremo ad ogni Ispettorato della Sicilia”.