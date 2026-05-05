Due anni dalla strage di Casteldaccia. Cade domani il secondo anniversario di una tragedia del lavoro con davvero pochi precedenti. Un incidente costato la vita a 5 persone Epifanio Alsazia, 71 anni, Giuseppe Miraglia, 47 anni, Roberto Raneri, 51 anni, Ignazio Giordano, 59 anni, e Giuseppe La Barbera, 28 anni.

Il giorno del ricordo

Nel giorno del ricordo della strage si terrà alle 10 una messa nella Chiesa Madre di Casteldaccia. E alle 11 i cinque operai edili che hanno perso la vita il 6 maggio del 2024 saranno ricordati sul luogo della tragedia, lungo la statale 113, dove l’anno scorso è stata apposta anche una targa. Saranno presenti tutti i familiari delle vittime.

La vicenda in tribunale

Per quella strage sono otto imputati davanti al tribunale di Termini Imerese. Nel procedimento sono indagate sei persone fisiche e due società, che rispondono di omicidio colposo plurimo, visto che gli operai rimasero soffocati dai gas tossici mentre erano impegnati nello spurgo di una vasca fognaria dell’Amap, l’azienda Acquedotto del Comune di Palermo, che gestisce impianti idrici e fognari anche in vari Comuni della provincia.

Sindacati e associazioni vittime

“Anche per questo anniversario, ribadiremo la vicinanza ai familiari, ai quali in questi due anni non abbiamo fatto mai mancare il nostro conforto – dichiara il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo – Con l’associazione delle vittime sul lavoro lanceremo ancora una volta il nostro grido d’allarme: non si può accettare che a due anni di distanza ancora non siano stati avviati i processi. E questo purtroppo è una costante che si ripete per gli infortuni mortali nei cantieri: al dolore della perdita si aggiunge il dramma delle famiglie innanzitutto di non poter capire chi siano i reali responsabili di tali tragedie”.

A due anni nulla è cambiato

A distanza di due anni nulla è cambiato sul fronte del rischio. Solo nei primi quattro mesi del 2026 sono 16 le vittime accertate sul lavoro e la strada per riportare la Sicilia ad una maggiore sicurezza è ancora lungo