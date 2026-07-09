I Carabinieri della stazione di Monreale hanno arrestato due residenti, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due provvedimenti sono scattati nel corso di due diverse operazioni di controllo del territorio.

Il controllo in casa

Il primo arresto è avvenuto nella mattinata, dopo che i militari hanno notato un movimento insolito nei pressi dell’abitazione di un uomo di 50 anni. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti. Grazie al fiuto del cane antidroga Dea, un pastore tedesco in forza al Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un panetto di hashish di oltre 40 grammi, una dose già pronta per essere venduta e gli attrezzi per il taglio e il confezionamento della sostanza.

Il fermo in strada

La seconda operazione è stata condotta in serata, quando una pattuglia ha fermato un uomo di 40 anni che camminava a piedi con un atteggiamento guardingo. Nel suo marsupio i militari hanno trovato un panetto di hashish di oltre 100 grammi. Il controllo è stato poi esteso alla sua abitazione, sempre con il supporto del cane Dea, dove è stata recuperata un’ulteriore dose della stessa droga.

Le decisioni del giudice

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti e ha disposto per i due indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al laboratorio del Comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.