Due furti con spaccata la scorsa notte in due punti vendita della catena “Le bolle di Giù Giù” a Palermo. Il primo colpo è avvenuto nel negozio di detersivi e cosmetici in via dei Cantieri.

Erano le 2.30 quando in due con il volto coperto hanno tagliato con la cesoia la saracinesca, sono entrati nel locale e hanno rubato la cassa. Il bottino è da quantificare, ma il danno è pesante.

La sola cassa costa diecimila euro. Verso le quattro di notte sempre due giovani hanno preso di mira il punto vendita in via Eugenio l’Emiro. Erano sempre in due, hanno rotto il lucchetto della saracinesca e danneggiato la vetrata.

Stavolta la cassa non è stata portata via, ma svuotata sul posto prima di scappare. Ancora da accertare quanto denaro contenesse. Le indagini sono condotte dai carabinieri.