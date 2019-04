Individuato l'automobilista

Un automobilista ieri nel giorno di Pasquetta a Carini (Pa) ha abbandonato due cuccioli lanciando una scatola dalla vettura.

Le indagini sono scattate grazie all’agente di vigilanza della centrale della polizia municipale insospettito dalla scena a cui aveva assistito in via Cristoforo Colombo nel lungomare grazie al sistema di vigilanza Aquila installato per contrastare l’abbandono dei rifiuti indiscriminati nelle periferie.

La pattuglia di servizio esterno arrivata in zona ha notato i due piccoli cuccioli di meticcio che rischiavano di morire. Il comandante Marco Venuti, ha disposto l’acquisizione delle immagini dal sistema e l’identificazione, tramite il numero di targa, del proprietario dell’autovettura che, poi, sarà chiamato per le conseguenti indagini di polizia giudiziaria.

Il responsabile ora rischia l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da mille a diecimila euro, per il reato di abbandono di animali. I cuccioli sono stati assistiti ed affidati a una ditta autorizzata e stanno bene.