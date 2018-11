Esondati i fiumi Eleuterio, San Leonardo e Milicia

L’emergenza maltempo in provincia non è del tutto passata. Anzi. Ci sono due dispersi a Vicari che stanno cercando gli uomini dei vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile.

I due erano a bordo di una Jeep ed erano usciti per recuperare un giovane. L’auto è rimasta travolta dalle acque del fiume san Leonardo che è straripato in più punti.

Le persone, di cui uno titolare del distributore di carburante del posto, erano andati a recuperare un terzo giovane che si trovava isolato presso lo stesso distributore e che si è salvato al rientro lanciandosi dal veicolo.

Nelle attività di soccorso e intervento, a seguito delle comunicazioni ricevute nel tardo pomeriggio dalla sala operativa del CCS, concernenti la interruzione di strade provinciali e statali, con l’isolamento dei comuni di Campofiorito e Castronovo, il Prefetto ha richiesto l’intervento dell’Esercito, ed il Genio Guastatori è tuttora impegnato a garantire con i propri mezzi il ripristino della percorribilità delle strade statali 118 da Bolognetta a Marineo per poi salire fino a Corleone, Prizzi e svoltare sulla 188 per Castronovo.

Altre famiglie sono state soccorse dalle squadre di soccorso a Ficarazzi, Villabate e Altavilla Milicia rimasti bloccati sui tetti. Ad Altavilla una famiglia è rimasta per ore sul tetto in attesa dei soccorsi. La loro auto è stata trascinata via dall’acqua.

E’ un elenco lunghissimo quello degli interventi e dei danni in provincia. La statale 113 è chiusa all’altezza di Trabia. A Bolognetta e Misilmeri numerosi allagamenti. Le strade nei comuni sono state trasformate in fiumi. Nel noto ristorante il Mulinazzo clienti e ristoratori sono fuggiti via di corsa.

Sono esondati i fiumi Eleuterio, San Leonardo e Milicia.

Il locale è stato invaso da acqua e fango. Terrorizzati sono fuggiti via quelli che si trovavano all’interno.

L’elenco degli interventi da gestire dalla sala operativa della prefettura sono tantissimi. A Mezzojuoso una frana ha minacciato alcune case.

A Lercara Friddi le condizioni sono gravissime, La statale Palermo Agrigento resta sempre chiusa. La situazione era difficile ieri, ma oggi con le nuove precipitazioni appare ancora più lontana la riapertura.

I fiumi e i torrenti sono straripati rendendo le strade comunali, provinciali e statali difficili da percorrere. Tutti i sindaci della provincia hanno invitato i cittadini a restare in casa.