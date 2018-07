Il primo un'agenzia di viaggi il secondo nella sede Uil Scuola

Due furti in 24 ore ai danni delle sedi della Uil. La scorsa notte i ladri sono riusciti a forzare la “Piluna Viaggi”, agenzia gestita dal sindacato che si trova in via Francesco Omodei, a Borgo Vecchio.

I ladri hanno portato via contanti, carte di credito societarie e cellulare aziendale. L’agenzia di viaggi, così come i palazzi vicini, non sono forniti di videosorveglianza.

La notte precedente i ladri sono entrati nella sede della Uil scuola Sicilia di via Enrico Albanese. In questo caso sono stati portati via due computer e alcune penne. Sui colpi indaga la polizia.