La mattinata e il pomeriggio di oggi sono stati segnati da due gravi incidenti stradali sulle principali arterie stradali di Palermo, che hanno provocato il ferimento di due persone, di cui una in condizioni critiche, e pesanti ripercussioni sulla circolazione viaria.

Scontro all’alba in via Oreto

Il primo incidente si è verificato stamattina, intorno alle 6:30, in via Oreto, all’altezza dell’incrocio con via Salvatore Lo Bianco. L’impatto ha coinvolto uno scooter Piaggio Beverly, guidato da G. P., un uomo di 36 anni, e una Fiat Panda, al cui volante si trovava C. C., una donna di 53 anni rimasta illesa. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, entrambi i mezzi stavano percorrendo via Oreto in direzione di via Buonriposo quando sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Impatto tra scooter e monopattino in via Roma

Un secondo scontro si è registrato nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, in via Roma, all’altezza di via Divisi. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha visto coinvolti un uomo in sella a uno scooter e un giovane che viaggiava su un monopattino elettrico. A destare le maggiori preoccupazioni tra i soccorritori sono le condizioni di quest’ultimo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e la polizia municipale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità, rimasta fortemente rallentata nel centro cittadino.