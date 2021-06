Due incidenti questo pomeriggi in via Roma a Palermo. In un primo incidente nei pressi del teatro Biondo si sono scontrate due moto.

Stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale. Non si conoscono le condizioni dei due motociclisti rimasti coinvolti nello scontro in mezzo alla carreggiata.

Poco distante altro incidente con due scooter a terra e due giovani rimasti feriti distesi sul marciapiede soccorsi dai sanitari del 118.

Anche in questo caso sono intervenuti i mezzi della polizia municipale.