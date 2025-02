Due studenti sono stati accerchiati e rapinati in via Maqueda a Palermo da un gruppo di giovani nordafricani. Le vittime stavano tornando a casa quando sono stati circondati, aggrediti e spintonati. I rapinatori portavano via loro i cellulari e poi fuggivano via.

I residenti della via Maqueda che si sono costituiti in comitato hanno più volte chiesto maggiori presidi da parte delle forze dell’ordine per controllare alcuni gruppi di giovani immigrati che trascorrono parte della loro giornata nei pressi di via Maqueda soprattutto quella più vicina alla stazione centrale diventata zona di spaccio e di risse.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.