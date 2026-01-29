Non solo centro storico e non solo zone rosse. La video sorveglianza per la città di Palermo sarà anche in periferia e nelle zone di grande traffico e passaggio. In attesa dell’installazione dei sistemi di controllo promessi allo Zen, Palermo si dota di ben 200 telecamere che controlleranno 24 ore su 24 l’asse principale di attraverso della città nr a Sud e viceversa.

Iniziata installazione telecamere in viale Regione siciliana

Sono iniziate oggi le attività per l’installazione di oltre 200 nuove telecamere di videosorveglianza lungo viale Regione Siciliana. L’intervento rientra nel più ampio piano di potenziamento della videosorveglianza cittadina promosso dall’Amministrazione comunale e finanziato con i fondi del Patto per la Sicurezza Urbana del Ministero dell’Interno, nell’ambito di un progetto strategico volto alla tutela del territorio, alla prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e all’innalzamento dei livelli di sicurezza.

Ulteriori 600 dispositivi in arrivo in città

Le nuove telecamere di ultima generazione, collegate alla Control Room comunale e a disposizione delle Forze dell’Ordine, saranno progressivamente installate anche lungo i principali assi viari e in diversi punti nevralgici della città, comprese alcune aree periferiche particolarmente sensibili, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e prevenire l’abbandono illecito di rifiuti. Sono inoltre già in fase avanzata le attività propedeutiche all’installazione di ulteriori 600 dispositivi.

Controlli anti microcriminalità e abbandono rifiuti

“Il potenziamento della videosorveglianza rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia per incrementare i livelli di sicurezza in città – dichiara il sindaco Roberto Lagalla –. Investire in tecnologia significa dotare Palermo di strumenti moderni ed efficaci a supporto delle Forze dell’Ordine e della tutela del territorio, per garantire ai cittadini una maggiore serenità nella vita quotidiana”.

Per l’assessore all’Innovazione, Fabrizio Ferrandelli: “Questo intervento conferma l’impegno dell’amministrazione nell’utilizzo dell’innovazione tecnologica come leva di sicurezza e legalità. Ringrazio gli uffici dell’Innovazione e la Sispi per il lavoro svolto, che sta consentendo di rendere sempre più efficiente e capillare il sistema di videosorveglianza cittadino”.