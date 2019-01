I funerali di Adriana del Vecchio oggi a Palermo

E’ morta Adriana Del Vecchio, moglie dell’ex numero tre del Sisde Bruno Contrada. La donna è stata vicina al marito per 60 anni di matrimonio nella sua casa a Palermo.

E’ stata sempre al fianco del marito e più volte nella lunga vicenda processuale ha lanciato appelli in favore del marito. Era malata da tempo.

Di lei si ricorderanno i disperati appelli lanciati con la voce strozzata e il tono straziante per il suo amato Bruno, il superpoliziotto, l’ ex numero 3 del Sisde, capo della Mobile di Palermo, e capo della sezione siciliana della Criminalpol.

Quando il marito uscì dal carcere, Adriana Del Vecchio – per il ritorno a casa del suo uomo – preparò soltanto tortellini in brodo. Una strana scelta, visto che era un pomeriggio di fine di luglio. Che lei motivò così: “Quando vennero a prenderselo, stavo preparando tortellini in brodo. Era la vigilia di Natale del 1992. Ricominciamo da dove ci hanno interrotto”.

La funzione funebre si terrà questa mattina alle 10 nella chiesa San Tommaso d’Aquino.“