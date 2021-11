E’ morto Enzo Buffa uno dei componenti dello storico gruppo cabarettistico palermitano Lasciare Libero lo Scarrozzo. Una grande uomo che si adoperava tantissimo nel sociale. Era un eccellente attore e autore.

Un uomo di grande fede che in questi anni dolorosi ha sempre dato la forza ad amici e parenti. “Va via una brava persona, un amico, un artista, sono nato e cresciuto con Lo Scarrozzo – dice Orazio Bottiglieri – ed il vuoto che la dipartita di Enzo lascia è enorme. Sabato ho avuto il compito di presentare il tuo libro alla Mondadori …. E anche se non all’altezza ad una bella persona come te non potevo dire di no. Ciao Grande Uomo, ciao”.

Negli ultimi tempi a causa del Covid come tanti altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo, il mondo del cabaret per dedicarsi a scrivere un libro intitolato “Colonia Genesis,23 aprile 2031….non mi sembra vero”.

“Ho scritto un libro di fantascienza su temi sociali con protagonisti dei ragazzi – raccontava Enzo – purtroppo non potrò presentarlo come avrei voluto. Non è cabaret è un argomento che amo”. Nel suo romanzo Enzo Buffa affronta in maniera originale e coinvolgente il delicato tema dell’immigrazione e del reinserimento di coloro ,che abbandonando la propria terra e i propri cari, approdano nelle coste europee alla ricerca di un sogno di sopravvivenza.

“Mi addolora sentire questa notizia, ci siamo sentiti un mesetto fa…era contento perché volevo portare in scena un loro spettacolo per le scuole. Mi è stato vicino con bellissime parole di conforto, quando ne ho avuto bisogno. Ho pregato tanto per lui. Un uomo eccezionale. Riposa in pace grande Enzo. Condoglianze alla famiglia.

“Un uomo meraviglioso un’anima gentile uno dei primi a tendermi la mano a lavoro sul palco..un dolore immenso per tutti noi che abbiamo avuto l’onore di averti nelle nostre vite”.