stroncato da un infarto

Lutto nel mondo della radio e della televisione palermitane.

E’ morto ieri, stroncato da un malore improvviso, il noto conduttore radiotelevisivo e critico musicale Tobia Caltagirone.

Oggi avrebbe compiuto 60 anni.

Caltagirone, è stato colpito da un infarto mentre si trovava in via Pipitone Federico per un appuntamento di lavoro. Inutili i soccorsi ed i tentativi di rianimarlo.

Ancora increduli gli amici e i tanti colleghi di lavoro che lo apprezzavano per la sua energia e positività, per il suo sorriso sornione, per la sua curiosità, per l’amore e la passione che spendeva nel lavoro.

Caltagirone, dal 2011 conduceva il programma radiofonico “Qui Radio In ” su Radio In, ma aveva a lungo lavorato a Cts, emittente televisiva per la quale aveva prodotto diversi format, tra i più famosi “Io vedo rosanero” e “Rotocalcio”.

Tobia Caltagirone lascia la moglie e un figlio.

Questo il ricordo di lui postato da Radio In sulla propria pagina facebook ufficiale: “Buono, onesto e operoso, amato e stimato da tutti. Ciao GRANDE Tobia Caltagirone, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo bene, ascoltaci anche da lassù ❤”.