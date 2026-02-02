E' successo a Palermo

Un tunisino di 42 anni irregolare è stato rimpatriato da Palermo a Tunisi perché ritenuto vicino alle organizzazioni terroristiche dell’area del Maghreb.

L’uomo è stato bloccato dagli agenti di polizia in via Maqueda, zona rossa, dopo i violenti fatti di cronaca di questi ultimi mesi con omicidi e risse.

La posizione irregolare dello straniero è emersa dai controlli incrociati tra la digos e l’ufficio immigrazioni. Per lui è scattato un provvedimento di espulsione con il trattenimento ne centro di permanenza per il rimpatrio di “Pian del Lago” a Caltanissetta. Dopo pochi giorni è stato portato nel paese africano.

L’individuazione dell’uomo ed il suo conseguente rimpatrio sono il risultato dell’intensificazione delle attività di Polizia, con particolare riguardo alle c.d. “Zone Rosse” di recente istituzione in questo capoluogo.

Ed infatti, negli ultimi mesi tali servizi hanno permesso di identificare diversi soggetti pregiudicati o ritenuti sospetti e, conseguentemente, di adottare un significativo numero di ordini di allontanamento. Ciò ha consentito di registrare un’apprezzabile riduzione dei fatti delittuosi e di degrado urbano, così da garantire, al contempo, una maggiore sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che frequentano le zone del centro storico.