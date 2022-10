L’indagine di “Ecco”, a Palermo bolletta quasi raddoppiata

Dopo il caro elettricità adesso per la Sicilia c’è anche l’incubo del caro gas con l’inverno che si sta avvicinando e la necessità, quindi, di dover accendere i termosifoni. A Palermo la bolletta sarà quasi raddoppiata secondo le stime calcolate da Ecco, il think tank italiano, indipendente e senza fini di lucro dedicato alla transizione energetica e al cambiamento climatico con una vocazione nazionale, europea e globale. Si potrebbe arrivare a pagare sino a 27 euro al giorno di gas per poter riscaldare la propria casa. Un vero e proprio salasso che sarebbe insostenibile per la maggioranza delle famiglie.

I dati su una casa a bassa tenuta energetica

Le stima tengono conto dei costi per gli usi di riscaldamento, impostando il termostato a 20 gradi, cucina e produzione di acqua calda sanitaria in un’abitazione in classe G. Ebbene, a Palermo nelle giornate più fredde in un’abitazione da 110 metri quadrati si rischia di dover pagare sino a 27 euro metro quadrato, contro i 16 euro dell’anno scorso. Per un immobile invece di 70 metri quadrati il costo giornaliero si abbassa a 17 euro al giorno, contro i 10 pagati lo scorso inverno; infine per una casa di 35 metri quadrati si paga 4 euro contro i 2 euro dello scorso inverno.

Le stime su una casa di efficienza energetica alta

Cambia tutto, ma comunque sempre con rincari consistenti, per quelle case che invece hanno un’ottima efficienza energetica. Quindi parliamo di edifici con ottime impermeabilizzazione, cappotti esterni e infissi a taglio termico. In questo caso per l’immobile di 110 metri quadrati si paga 9 euro al giorno contro i 6 dello scorso inverno, si scende a 6 euro (4 lo scorso inverno) per l’appartamento da 75 metri e 4 euro per l’immobile da 5 metri (2 lo scorso inverno).

Famiglie sotto sforzo economico

“Lo sforzo economico – dicono da Ecco – che le famiglie dovranno sostenere questo inverno sarà ingente, indipendentemente dai sostegni assicurati dall’intervento pubblico. Per non esporre le famiglie a costi insostenibili, e le imprese a inevitabili esposizioni per morosità, è doveroso informare degli impatti economici del prezzo del gas in un contesto di instabilità geopolitica”. È infatti decisamente difficile fare una vera previsione del prezzo che il gas raggiungerà questo inverno, ma le premesse non lasciano ben sperare: