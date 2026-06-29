Il dado è tratto. Il centrosinistra prova ad allargare il proprio perimetro e diventare “campo largo progressista”. L’annunciato primo tavolo formale della possibile coalizione ha visto la luce.

Ci sono tutti i partiti, i movimenti, le esperienze dell’ultima ora o dell’ultimo anno intorno alla, “tavola rotonda” del Centro Pio La Torre a Palermo.

La prima vera questione è capire da dove cominciare: si comincia dalle persone o si comincia dai programmi. Si avvia un ragionamento sulle cose che uniscono o si deve prima capire chi è dentro e chi è fuori dalla coalizione a prescindere.

Temi che possono sembrare scontati ma che non lo sono e partendo dai quali si capirà se il tavolo progressista esiste davvero o, come dice qualcuno, l’alleanza non sia nata già morta per effetto della presenza di qualcuno pronto a candidarsi a prescindere. E non si tratta di un solo nome, di una sola formazione.

Dal Comune alla Regione

C’è da affrontare il nodo comune di Palermo e già questa mattina Carmelo Miceli, di Progetto Civico Italia dallo studio di BlogSicilia ha lanciato la sua disponibilità alla candidatura per la città sottoponendo, però, il tema proprio alla scelta del percorso. Se si parla di programmi allora nessuna fuga di avanti ma se si comincia dai nomi allora c i siamo anche noi è la sostanza del ragionamento. Al tavolo a rappresentare Progetto Civico c’è Antonio ferrante, ex presidente del Pd locale.

Ma c’è da affrontare anche il nodo Regione siciliana dove i temi sono diversi ma la situazione non troppo in fondo con Ismaele La Vardera che non sembra intenzionato a far passi indietor rispetto alla sua voglia di essere candidato presidente e rispetto all’annuncio già avanzato anche da Nuccio Di Paola, coordinatore 5 stelle, di voler, a sua volta, ritentare la sorte dopo aver fatto il candidato contro Schifani nel 2022

Il tema del metodo

In prima analisi, dunque, il tema deve essere il metodo: saranno primarie oppure no? E se no, come si sceglie il candidato e come si fa a non spaccarsi subito?