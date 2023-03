I risultati delle sette corse

Nuovo appuntamento con il trotto all’ippodromo La Favorita di Palermo con un convegno che ha visto al via ben 95 cavalli nelle sette corse in programma.

Nella gara centrale (premio delle Opere Classiche) protagonisti i puledri di tre anni che si sono affrontati sulla distanza del miglio. Una corsa che si è disputata su un terreno reso pesante dalla pioggia con un epilogo a sorpresa.

Dopo lo stacco dalla macchina è il numero 5, Esclusivogal di Di Lorenzo, ad andare in testa. Seguito dal 2 Esmeralda Caf. Il ritmo è lento e dopo il primo passaggio sulla retta iniziano le prime schermaglie: Porzio con Ella Sm (numero 8) prova a dare uno scossone andando in testa dopo la penultima curva, ma all’esterno si fa vedere Edwige Clemar – guidata da Antonio Pecoraro – che prende il comando della gara. Nel frattempo Esclusivogal viene squalificato per rottura prolungata.

Dopo l’ultima curva ci sono tre cavalle in lotta. A svettare sul palo è proprio il numero 4, Edwige Clemar, che supera di pochissimo Esmeralda Caf ed Ella Sm. Per la cavalla, allenata dallo stesso Pecoraro, è la prima vittoria in carriera (tempo 1.18.3).

Nella Tris Nazionale vittoria per Zar Op

Alla quinta corsa invece era in programma la seconda Tris Nazionale con 13 cavalli anziani di Categoria E guidati dai gentlemen, che si sono dati battaglia sui duemila metri. Qui ad avere la meglio è stato Zar Op, ben condotto da Onofrio Tortorici. Secondo post per Sky Pax e terza piazza per Abracadabra Effe. Nelle altre corse da segnalare la vittoria di Francesco Paolo Conticelli alla sesta con Cinik D’aghi e alla settima di Gaspare Lo Verde su Cameliast.

Aldebaran è il cavallo del mese di febbraio

È andato in archivio febbraio. Premio per Aldebaran – scuderia Oltremare e allenatore Antonino Pecoraro jr – come cavallo più votato del mese con 656 voti. Dietro Camelia Jet (585 voti) e Depeche Club (580).

Gli appassionati dell’ippica posso esprimere le loro preferenze sulla pagina Facebook dell’ippodromo (https://www.facebook.com/ippodromolafavoritapalermo).

Per quanto riguarda la classifica dei guidatori in testa c’è Andrea Buzzitta con 9 punti, mentre negli allenatori al momento comanda Antonio Porzio con 9 punti.

Prossimo appuntamento col trotto per l’11 marzo

La prossima giornata di corse in calendario è fissata per sabato 11 marzo alle 14.30 con ingresso gratuito

Di seguito i risultati delle sette corse in programma

Prima corsa

1 N1 Deareby Fks – tempo 1.17.4 – D. Di Maio

2 N3 De Lavega Zen

3 N12 Dolcemare Jet

Seconda corsa

1 N9 Explosive Grif – 1.18.0 – A. Pecoraro

2 N4 Elyos Rab

3 N3 Exultet Run

Terza corsa (Centrale)

1 N4 Edwige Clemar – 1.18.3 – A. Pecoraro

2 N2 Esmeralda Caf

3 N8 Ella Sm

Quarta corsa

1 N11 Delfinuss 1.15.9 – T. Di Lorenzo

2 N1 Davidia

3 N9 Dallas Spav

Quinta corsa

1 N11Zar Op – 1.17.8 – O. Tortorici

2 N7 Blue Sky Pax

3 N10 Abracadabra Effe

Sesta corsa

1 N8 Cinik D’aghi – 1.16.9 – F.P. Conticelli

2 N1 Bay Nord Fro

3 N7 Alonso Cr

Settima corsa

1 N13 Cameliast – 1.16.9 – G. Lo Verde

2 N14 Ciclone Di Celle

3 N1 Commento Luis